Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı Kademeli normalleşme takvimi kapsamında Kırklareli'nde lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı.

Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı

KIRKLARELİ - Kademeli normalleşme takvimi kapsamında Kırklareli'nde lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında uzun bir süredir online eğitim gören öğrenciler, yüz yüze eğitime başlamasıyla okul sıralarında yerini aldı. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak okullarına gelen öğrenciler zillerinin çalmasıyla derslerine başladı.

Kırklareli Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin sabahın erken saatlerinde büyük bir sevinç ve heyecan ile okullarına geldi. Maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde arkadaşlarıyla özlem gideren öğrenciler istiklal marşını okuduktan sonra sınıflarına girdi.

Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı
Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı
Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı
Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lise ve ortaokullar yüz yüze eğitime başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:46:35. #1.16#

title