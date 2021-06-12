Lise öğrencisinden Türk kahvesi servis eden robot yazılımı
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Lise öğrencisinden Türk kahvesi servis eden robot yazılımı

İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer - Haberler | Yerel

Lise öğrencisinden Türk kahvesi servis eden robot yazılımı Lise öğrencisi Türk kahvesi hazırlayıp servis eden robot yazılımı geliştirdi Bu robot Türk kahvesini yanındaki çikolatayla birlikte servis ediyor Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlayda Toraman, Türk...

Lise öğrencisinden Türk kahvesi servis eden robot yazılımı

Lise öğrencisi Türk kahvesi hazırlayıp servis eden robot yazılımı geliştirdi

Bu robot Türk kahvesini yanındaki çikolatayla birlikte servis ediyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlayda Toraman, Türk kahvesi hazırlayıp servis eden bir robot yazılımı geliştirdi.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 11. Sınıf öğrencisi İlayda Toraman, okullarına gelen robotu, kurduğu yazılım ile Türk kahvesi servisi yapmasını sağladı. Robot, İlayda'nın 3 günde hazırlayarak kurduğu yazılım ile kahve makinesini çalıştırıyor ve kahve hazır olana kadar yanına koymak üzere şişedeki suyun kapağını açarak bardağa doldurduktan sonra fincanın kenarına çikolata servis ediyor. Robot, kahveyi piştikten sonra cezveyi alarak kahveyi fincana dolduruyor.

Kahve pişene kadar sunumu hazırlıyor

Lise öğrencisi İlayda Toraman, projesinin detaylarını anlattı. Robotun kendilerine Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Projesi Projesi kapsamında geldiğini aktaran Toraman, "Robot, Universal Robots'un bir endüstri 4.0 alanlarda kullanılan bir robot. Sadece yazılımını kurduk ve onunla birlikte kahve sunuyoruz. Biz sadece suyu ve kahveyi koyuyoruz, robot kendi hareket ve pozisyonlarıyla önce makineyi çalıştırıyor, daha sonra da kahvenin pişmesi için geçen zamanı burada suyu doldurarak, çikolatayı servise hazırlayarak geçiriyor. Kahve piştikten sonra cezveyi alıp kahveyi koyması için hazırladık. Tam olarak üç gün sürdü. Zaten ara yüz ve kullanım olarak çok kolay olduğu için bize hazır olarak geliyor, biz sadece pozisyonları ayarlıyoruz ve arada geçen süreleri hesaplayarak tekrar değiştirmelerle deneyerek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisinden Türk kahvesi servis eden robot yazılımı
Lise öğrencisinden Türk kahvesi servis eden robot yazılımı
Lise öğrencisinden Türk kahvesi servis eden robot yazılımı
Lise öğrencisinden Türk kahvesi servis eden robot yazılımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer

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