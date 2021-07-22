Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
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Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı

Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Yusuf Ceylan (18), boş zamanlarında hayalini kurduğu kitabını yazıp, tarlada çapa yaparak kazandığı parayla bastırdı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, lise son sınıf öğrencisi Yusuf Ceylan (18), boş zamanlarında hayalini kurduğu kitabını yazıp, tarlada çapa yaparak kazandığı parayla bastırdı. Ceylan, romanını ilk olarak babasına hediye etti.

Vanyolu Mahallesi'nde yaşayan, Erciş Karakoyunlu Lisesi son sınıf öğrencisi Yusuf Ceylan, boş zamanlarında hayalini kurduğu kitabı yazıp, bir yılda tamamladı. Ceylan, kitabını, tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı. Ceylan, 'Karanlığın Meşalesi Avcılar' adlı 136 sayfalık romanını da babasına hediye etti. Ceylan, "Hep kendi kitabımı çıkarma hayalim vardı ve bunu hayata geçirmek istedim. Bir yıl boyunca büyük emek vererek bir roman yazdım. Kitabı çıkartmak için boş kaldığım zamanlarda tarlalarda yevmiyeci olarak çapa yapıp, paralarımı biriktirip kendi kitabımı çıkarttım" dedi.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'Yazdığı romanı hediye edince babasının çok şaşırdığını ve duygulandığını belirten Ceylan, "Kitap okumanın önemine dikkat çekmenin ne kadar önemli olduğunu babama yaşattığım için çok mutluyum. Annem ise yazdığım romanı kitapseverlere hediye etmemi söyleyince ben de parklarda oturan insanlara kitabımı hediye ettim. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Bir ekmek fırınında usta olarak çalışan 3 çocuk babası Sait Ceylan (43) ise oğlunun yazdığı kitap için çok gururlandığını söyledi. İşleri gereği kitap okumaya fırsat bulamadığını belirten Ceylan, "Bir gün elinde bir kitapla gelince şaşırdım. Yusuf kendi kitabını çıkartıp ilk bana hediye etti. Çok gururlandım. Yusuf, kitabı okumamı istedi. Ben de kendisine söz verdim bundan sonra kitap okuyacağımı söyledim. Allah emeklerini boşa çıkartmasın inşallah" diye konuştu.


Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı
Lise öğrencisi, yazdığı romanını tarlada çapa yaparak biriktirdiği parayla bastırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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