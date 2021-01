Lise öğrencilerine robot otomasyonu ve yapay zeka eğitimi

Koç Topluluğu'nun satın alma şirketi Zer ve ileri analitik ile nesnelerin interneti alanlarında çözümler sunan KoçDigital iş birliği ile ilk olarak Kadıköy Anadolu Lisesi'nde düzenlenen robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka eğitimlerine 9'uncu sınıfta öğrenim gören 80 öğrenci katıldı.

Gençlerin dijital okur yazarlığını artırmayı hedefleyen eğitimler, 12 hafta boyunca çevrimiçi olarak yapılıyor. İçeriği Zer ve KoçDigital çalışanları tarafından oluşturulan eğitimlere katılan öğrenciler, süreci tamamladıklarında katılım sertifikasına da sahip oluyor.

"TEKNOLOJİYİ YAKALAMANIN ÇÖZÜMÜ YETKİN İNSAN KAYNAĞINDA"

Eğitimlerin gençlerin dijital okur yazarlığını artırırken, aynı zamanda geleceğin mesleklerini seçmelerinde rehber olacağını belirten Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak, 2021 yılında eğitimlerin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Apak, "Günümüz dünyasında her an eğitimlerde geçen kavramlarla kullanıcılar olarak karşılaşıyoruz. Ne kadarını biliyoruz ve anlıyoruz? Yeni neslin en erken dönemde teknolojik kavramlar ve süreçler ile tanışması, anlaması ve deneyimlemesi hem gelecek meslek seçimlerinde hem de aslında içine doğdukları teknoloji dünyasını anlayıp geliştirebilmelerinde etkili olacak. Bugün, tüm şirketler dijital dönüşümü konuşuyoruz, on yıl sonra dijital dönüşümü değil, teknolojiyi nasıl yakalarız hatta nasıl daha hızlı olabiliriz diye konuşacağız ve bu hızı yakalamak için yeni teknolojiler ve araçlar geliştirecek yetkin insan kaynağı arayacağız. Kaynağımız işte bu eğitimleri alan gençlerimiz olacak" dedi.

"REKABETÇİLİĞİN KURALLARINI DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞARISI ETKİLİYOR"

KoçDigital Şirket Müdürü Önder Kaplancık da Zer ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile Tükiye'nin geleceği öğrencilere ulaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek;

"Günümüzde rekabetçiliğin kurallarını, büyük ölçüde, kurumların dijital dönüşümdeki başarıları belirliyor. Başarılı bir dijital dönüşümün birinci şartı ise nitelikli insan kaynağının gelişiminden geçiyor. Dijital dönüşümde yaşanan bu sıçrama, değişen meslekler, hayatımıza giren yeni iş alanları eğitimini sürdüren bütün genç arkadaşlarımızın geleceğini yakından ilgilendiriyor. Nesnelerin interneti, ileri analitik, yapay zeka, büyük veri gibi yenilikçi teknolojilerin daha çok ön plana çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Dileğimiz, bu yenilikçi teknolojiler ile ilgili genç nesillerde farkındalık oluşturmak; geleceğin veri analistleri, veri bilimcileri, yapay zeka ve makine öğrenme uzmanları, robotik mühendislerinin yetişmesine katkı sağlamaktır" diye konuştu.

KOD YAZIP, ROBOTİK SÜREÇ OLUŞTURDULAR

KoçDigital'de yapay zeka ve veri bilimi çalışmalarından sorumlu olan Dr. Özgür Akarsu, Dr. Salih Duran, Dr. Şebnem Güneş Söyler ve Zer Robotik Süreç Otomasyonu Birim Yöneticisi Yamaç Yılmaz'ın anlatıcısı olduğu eğitimlerde öğrenciler, dijital dünyanın temel dinamikleri ile tanışırken, büyük veri, makine öğrenmesi, derin öğrenme, algoritmalar, robotik süreçler gibi günümüzde sıkça karşılaştığımız kavramları örnekleri ile dinleme hatta kod yazma fırsatı buldu. Uygulamalı olarak süreç tasarımı yaptılar ve robotları bizzat kendilerinin yazdıkları süreçlerde devreye aldılar.

ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL BECERİ AÇIĞI YÜKSEK

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılında yayınladığı, geleceğin işlerine dair fikir veren ve 26 ülkedeki 15 farklı endüstriyel sektörden derinlemesine bilgiler sunan 'Future of Jobs' raporu gelecekte iş gücünün yapay zeka, veri bilimi ve robotik alanlarında yaşayacağı değişimi gözler önüne seriyor. Rapora göre, 2025 yılına kadar artan otomasyon ile kaybolan 85 milyon mesleğin karşısında geleceğin 97 milyon yeni mesleği ortaya çıkacak ve bu işler ağırlıklı olarak veri bilimi, yapay zeka, robotik ve siber güvenlik alanlarında olacak. Önümüzdeki beş yıl içinde işverenlerin talep ettiği beceriler değiştiği için iş gücü tarafında beceri açığı yüksek olmaya devam edecek.

