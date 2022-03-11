Lise öğrencileri Türkiye'yi robot tasarımlarıyla Amerika'da temsil edecek

Dünyanın en prestijli liseler arası uluslararası robotik yarışması FIRST® Robotics Competition'ın Türkiye'deki ilk etkinliği 4-6 Mart Tarihinde İzmir'de tamamlandı. Lise öğrencileri belirlenen görevleri yerine getiren robotlarını tasarlayıp, inşa ettikleri turnuvalarda kıyasıya yarıştı. Turnuva sonuçlarına göre 4 takım 20-23 Nisan tarihlerinde Houston'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Fikret Yüksel Vakfı'nın organize ettiği ve İzmir'de ilk defa düzenlediği etkinlikte 2000'in üzerinde konuk ağırlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve özel kurumlardan gelen davetliler etkinliğin gelecek yıllarda da İzmir'de devam etmesini istediklerini dile getirdiler.

Ses sanatçısı Harun Can'da etkinliğe katılanlar arasındaydı, yarışmaları izlemeye gelen sanatçı öğrencilerle yakından ilgilenerek kendilerini tebrik etti.

DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİTMEYE HAK KAZANAN TAKIMLAR

Chairman's Ödülü Kazananı (En prestijli sosyal ödül ) : 6429 4th Dimension, İzmir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi

Regional Engineering Inspiration Award: 2905 Sultans of Turkiye, Darüşşafaka Eğitim Kurumları

Regional Winners : 6838 X-SHARC, SEV Amerikan Koleji ve 7285 Sneaky Snakes, Topluluk Takımı

BİR SONRAKİ TURNUVA İSTANBUL'DA

İstanbul'da arka arkaya düzenlenecek iki turnuva ile Türkiye etkinlikleri 2022 sezonu için sona erecek. 15-17 Mart, İstanbul Regional ve 18-20 Mart, Bosphorus Regional turnuvaları Maslak, Volkswagen Arena'da düzenlenecek.

İstanbul Regional'da Brezilya, Endonezya, İsviçre, Kazakistan, Libya ve Türkiye'den toplam 48 takım ve Bosphorus Regional'da Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, İsviçre, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye'den 47 takım yarışmalarda yer almak üzere kayıt yaptı.

"ÖĞRENCİLERE DESTEK VERİLMELİ"

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok Kaya global sponsorların desteklerinin yanı sıra yerel kurum ve üniversitelerinde bu öğrencilere destek sağlaması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'İlk etkinliğimizde 100'ün üzerinde gönüllümüz ile yaklaşık 1200 öğrenciyi ağırladık, süreç boyunca bizlere destek veren sponsor ve destekçilerimize teşekkür ederiz. İlk yıllarda takımların robotları hareket ettiğinde seviniyorduk şimdi vision target, dönen başlar, piston sistemleri ile tırmanmalar gibi çok komplike robotlar görüyoruz. Bu teknik çalışmalarının yani sıra öğrencilerimizin, çevrelerine duyarlı olduklarını ve toplumu geliştirmek üzere pek çok farklı sosyal proje yaptığını da görüyoruz. Öğrencilerimize fırsat sağlandığında uluslararası standartlarda çalışmalar yapabildiklerinin en büyük kanıtıydı bu etkinlik.' diyerek hepimizin geleceği ve birlikte ileri gitmek için öğrencilerin desteklenmesinin bir gereklilik olduğunu belirtti.

Art arda iki etkinlikte, 6 gün boyunca bilimin, teknolojinin ve yaratıcılığın ön planda olacağı Türkiye bölgesel etkinliklerine katılım ücretsiz olduğu belirtildi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

15-17 Mart 2022 İstanbul Regional - Volkswagen Arena, Maslak-İstanbul

18-20 Mart 2022 Bosphorus Regional - Volkswagen Arena, Maslak-İstanbul