Linet kimdir? Linet kaç yaşında, nereli?
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Linet kimdir? Linet kaç yaşında, nereli?

Linet kimdir? Linet kaç yaşında, nereli?
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Linet, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Pop müzik alanında söylediği şarkılarla tanınan Linet' in hayatı merak konusu oldu. Peki, Linet kimdir? Linet kaç yaşında, nereli?

Türkçe ve İbranicenin yanında İngilizce ve Arapça söylediği şarkılarla tanınan Linet'in birçok albümü vardır. "Çocuksun Sen Daha, Çaresizim, Şeytan Diyor Ki" gibi video klipleri bulunan Linet'in hayatı merak ediliyor. Peki, Linet kimdir? Linet kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

LİNET KİMDİR?

Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde Tel Aviv, İsrail' de Türk-İsrailli şarkıcıdır.

İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

İlk albümünü 10 yaşında İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

Diskografi

Albümleri

  • Birlikte Söyleyelim
  • Para Para
  • Hayatın Çiçeği, Anne
  • Et Libi Koveş İsrail
  • Linet (1995) Türkiye
  • Linet'in Müzik Kutusu (1997) Türkiye
  • Ölümsüz Aşk (1999) Türkiye
  • Different Woman (2003) İsrail
  • Layla (2004) İsrail
  • Paylaşmak İstiyorum (2009) Türkiye
  • Kalbimin Sahibi Sen (2011) Türkiye
  • Yorum Farkı (2012) Türkiye
  • Yorum Farkı II (2015) Türkiye
  • Bilir misin? (2018) Türkiye
  • Single'ları
  • "Yatsın Yanıma" (2020) Türkiye
  • Video klipleri
  • Çocuksun Sen Daha
  • Çaresizim
  • Şeytan Diyor Ki
  • Ölümsüz Aşk Bu
  • Kim Özler
  • O Kim Oluyor
  • Aşk Ordusu
  • Aslan Gibiyim
  • Sözümden Dönmem
  • Sürünüyorum
  • Şu Saniye
  • Adını Sen Koy
  • Resim
  • İncir
  • Geçer
  • Aman Aman
  • Kandıra Kandıra
  • Hikâye
  • İhtimal
  • Yatsın Yanıma

Ödülleri

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori

  • 2013 12. Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) Yılın Fantezi Müzik Yorumcusu
  • 2015 Türk Müziği Gönül Dostları Derneği Ödülleri Türk Müziğini En İyi İcra Eden Sanatçı (Altın Mikrofon)
  • 2016 MGD 22. Altın Objektif Ödülleri En İyi Albüm (Yorum Farkı II)
  • 7. Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri En Quality Kadın Sanatçı

LİNET KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Linet, 1975 doğumlu olup 48 yaşında ve İsraillidir.

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