Limon meyve mi sebze mi?

LİMON MEYVE Mİ SEBZE Mİ?

Limon dediğimizde hemen yüzümüz ekşir. Ağzımız sulanır ancak yüz ekşiten limonun pekçokfaydası var. Limon genellikle halk arasında sebze olarak bilinir ancak limon bir meyvedir. Limonsa tohumu taşıyan organ olduğu için limon sebze olarak bilinse de aslında bir meyvedir. Peki faydaları nelerdir? İşte bugün limon ve faydalarına dair derlediğim bilgileri sizlere aktaracağım.

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

C vitamini bağışıklık sistemimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Sisteminizdeki C vitamini seviyesi, stresli olduğunuzda düşecek ilk şeylerden biridir, bu nedenle uzmanlar özellikle stresli günlerde ekstra C vitamini kullanmayı önerir.

Limonlar mükemmel potasyum kaynağıdır

Daha önce de belirtildiği gibi, limonlar beyin ve sinir fonksiyonlarının yanı sıra kalp sağlığı için iyi olan potasyum bakımından yüksektir.

Sindirime yardımcı olur

Limon suyu sadece sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda mide ekşimesi, geğirme ve şişkinlik gibi hazımsızlık semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Vücudu temizler

Enzim fonksiyonunu geliştirerek, karaciğerinizi uyararak vücudunuzdaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur.

Nefesinizi tazeleyin

Limon, diş ağrısını ve diş eti iltihabını hafifletmeye yardımcı olur. Sitrik asit diş minesini aşındırabilir, limon suyu içtikten sonra dişlerinizi fırçalamaya devam edebilir veya içmeden önce dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

Limon cilde faydalıdır

Limon suyundaki antioksidanlar sadece lekeleri değil aynı zamanda kırışıklıkları da azaltmaya yardımcı olur!

Ayrıca limon, yara izlerine ve yaşlılık lekelerine de uygulanabilir. Kanınızı toksinlerden arındırdığı için cildinizin parlaklığını koruyacaktır.

Kilo vermenize yardımcı olun

Limonlar, tokluk hissi uyandırmaya yardımcı olan pektin lifi içerir.

İnflamasyonu azaltır

Limon suyunu düzenli olarak içerseniz, hastalık durumlarının meydana geldiği vücudunuzdaki asitliği azaltır.

Limon tüketmek, enflamasyonun ana sebeplerinden birisi olan eklemlerinizdeki ürik asidi giderir.