Lille şampiyon oldu mu 2021? Burak Yılmaz'lı Lille-Angers maçı bitti mi? Kim şampiyon oldu?
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Lille şampiyon oldu mu 2021? Burak Yılmaz'lı Lille-Angers maçı bitti mi? Kim şampiyon oldu?

Lille şampiyon oldu mu 2021? Burak Yılmaz'lı Lille-Angers maçı bitti mi? Kim şampiyon oldu?
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Lille şampiyon oldu mu 2021? Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmazlı Lille, Fransa Ligue 1'de Angers deplasmanına şampiyonluk için çıktı. Yıldızlar topluluğu PSG'nin 1 puan önünde yer alan Christophe Galtier yönetimindeki Lille, mücadeleden zaferle ayrılırsa 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon olacak. Angers - Lille maçı detaylar ve son dakika gelişmeleri haberimizde...Lille, Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 öne geçti

Fransa Ligue 1'de tarihi günlerden biri yaşanıyor. Sezon boyunca Mbappe, Neymar, Di Maria ve Veratti gibi süperstarların formasını giydiği PSG'nin önünde yer alan Lille, son maçında Angers deplasmanında...Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Kırmızı-Beyazlı ekip, bitime 1 hafta kala PSG'nin 1 puan önünde yer alıyor. Lille, eğer karşılaşmayı kazanırsa 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak noktalayacak. Lille'in berabere kalması halinde ise Kuzey takımının kupayı müzesine götürebilmesi için ikinci sırada yer alan PSG'nin puan kaybetmesi gerekiyor.

LİLLE ŞAMPİYON OLDU MU?

6.dakika Yusuf Yazıcı sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti

GOL! Lille, Jonathan David ile 1-0 öne geçti. Renato Sanches ara pasını verdi kaleci ile karşı karşıya kalan David plase bir vuruşla golü attı

Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçında Neymar kazanılan penaltıyı kaçırdı

27.dakikada Burak savunmanın arkasına sarktı pasında Yusuf hamle yaptı ancak öncesinde hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

Bu maç ile aynı saatte başlayan Brest-PSG maçının 37.dakikasında Di Maria, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

GOL! 45.dakikada Lille, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçti

48.dakikada Renato Sanches kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti

Maç devam ediyor...

Milli yıldızlardan 39 gollük katkı

Milli futbolcularımız Lille'in şampiyonluk yürüyüşüne çok önemli bir katkı verdi. Savunmanın vazgeçilmez ismi sağ bek Zeki Çelik 29 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı, 32 karşılaşmada 7 gol ve 4 asist yaptı. Golcü Burak Yılmaz ise 28 mücadelede 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de gol pası verdi.

10 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü.

Kuzey ekibi, Angers karşılaşması sonunda mutlu sona ulaşması halinde 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

"ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAYA GİDİYORUZ"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, Angers'e şampiyonluğu kazanmaya gittiklerini vurguladı.

Çok harika bir sezon geçirdiklerini ifade eden Galtier, PSG ile girdikleri rekabet sonunda şampiyonluğa ulaşmaları halinde bunun olağanüstü bir başarı olacağını belirtti.

Galtier, maça konsantre olmaları ve iyi performans sergilemeleri gerektiğini aktararak, oyuncularına güvendiğini kaydetti.

MİLLİ FUTBOLCULARIN KATKISI

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Lille'in bu sezonki başarısında önemli rol oynadı.

Burak Yılmaz, sezon içinde sakatlık geçirmesine rağmen attığı gollerle takımının şampiyonluk yarışında avantajlı konumda bulunmasına büyük katkı sağladı.

Ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 15 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi konumunda.

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

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Lille şampiyon oldu mu 2021? Burak Yılmaz'lı Lille-Angers maçı bitti mi? Kim şampiyon oldu? - Haberler
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