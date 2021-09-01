Lil Zey - Matrix sözleri! Lil Zey - Matrix Prod. by Simülasyon & Muerte Beatz şarkı sözleri
Lil Zey'in yeni şarkısı, RedKeyGang la Familia 2 (Part 2) altında Simülasyon & Muerte Beatz iş birliğiyle geldi. Matriz adı verilen şarkı hakkında Lil Zey - Matrix sözleri! Lil Zey - Matrix Prod. by Simülasyon & Muerte Beatz şarkı sözleri, Lil Zey Matrix şarkı sözleri başlıkları araştırıldı. İşte, Lil Zey - Matrix sözleri! Lil Zey - Matrix Prod. by Simülasyon & Muerte Beatz şarkı sözleri, Lil Zey Matrix şarkı sözleri
Lil Zey Matrix sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Son zamanların dikkat çeken isimlerinden olan Lil Zey, yaptığı parçalar ve iş birlikleri büyük beğeni topluyor. Kendine has söyleme tarzı ve müziğiyle milyonlarca dinlemeye ulaştı. Peki, son parçası olan Matrix'in sözleri nedir? İşte, Lil Zey - Matrix sözleri! Lil Zey - Matrix Prod. by Simülasyon & Muerte Beatz şarkı sözleri, Lil Zey Matrix şarkı sözleri
LİL ZEY MATRIX ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş]
Hemen adımımı attığım anda tüm gözleri sezdim
Bak, karşımdaki *** nefesini kestim
Hep bi' beni, bi' de kendini koydun tartıya
Ağır geldi benimki; altın doğru ya
Altımdaki arabayı kestin
Gök gürültülü yağmur ama bana günlük güneşlik
Gökdelendeyiz; aşağıya bi' baktık, n'oluyo?
Gani gani para saçtık, sonu yok
[Verse 1]
Satın alamazsın beni, sold out (Ah)
Ele güne karşı rezil olma
Adamının gözlerini bağla (Ah)
Sağım solum belli olmaz asla
Yandı bitti, yenisi de yolda
Kimin evindesin, kime tonga?
Kazdığı kuyuya düş'cek ulan az daha
Büyük denizdesin, küçük oltan
[Nakarat]
Çevirdi dolabı, tutmadı bak yine hesap
Açtım gözü; artık oyunlara gelmem, inan
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Bu şakaklarımdan akıyo' bak alın teri
Kıskanma, *** hadi
Neo benim bu Matrix'in içindeki, kıyak
Şifr?sini çözdüm, uç'uca'm hepsine inat
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Bu şakaklarımdan akıyo' bak alın teri
Kıskanma, ç?kil
[Verse 2]
*** kolaydı
Kanadı, bak; eller nasır tuttu, saydım
Ne kadar oldu, bana bi' tatil var mı?
Hak ettim bunu ama daha fazla lazım
*** üzüldü (Ya, ya)
Benim sırtımdaki yük (Ow, woah) altında ezildi (Yeah, yeah)
Kaçtın, kaçtın öteye
Yakalandın yine de
Emaneti temizle
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Hemen adımımı attığım anda tüm gözleri sezdim
Bak, karşımdaki *** nefesini kestim
Hep bi' beni, bi' de kendini koydun tartıya
Ağır geldi benimki; altın, doğru, ya
Altımdaki arabayı kestin
Gök gürültülü yağmur ama bana günlük güneşlik
Gökdelendeyiz; aşağıya bi' baktık, n'oluyo'?
Gani gani para saçtık, sonu yok
[Nakarat]
Çevirdi dolabı, tutmadı bak yine hesap
Açtım gözü; artık oyunlara gelmem, inan
O sokak çıkmaz bana Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Bu şakaklarımdan akıyo' bak alın teri
Kıskanma, *** hadi
Neo benim bu Matrix'in içindeki, kıyak
Şifresini çözdüm, uç'uca'm hepsine inat
O sokak çıkmaz bana Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Bu şakaklarımdan akıyo' bak alın teri
Kıskanma, çek git