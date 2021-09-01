Lil Zey - Matrix sözleri! Lil Zey - Matrix Prod. by Simülasyon & Muerte Beatz şarkı sözleri

Lil Zey'in yeni şarkısı, RedKeyGang la Familia 2 (Part 2) altında Simülasyon & Muerte Beatz iş birliğiyle geldi. Matriz adı verilen şarkı hakkında Lil Zey - Matrix sözleri! Lil Zey - Matrix Prod. by Simülasyon & Muerte Beatz şarkı sözleri, Lil Zey Matrix şarkı sözleri başlıkları araştırıldı. İşte, Lil Zey - Matrix sözleri! Lil Zey - Matrix Prod. by Simülasyon & Muerte Beatz şarkı sözleri, Lil Zey Matrix şarkı sözleri

Lil Zey Matrix sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Son zamanların dikkat çeken isimlerinden olan Lil Zey, yaptığı parçalar ve iş birlikleri büyük beğeni topluyor. Kendine has söyleme tarzı ve müziğiyle milyonlarca dinlemeye ulaştı. Peki, son parçası olan Matrix'in sözleri nedir? İşte, Lil Zey - Matrix sözleri! Lil Zey - Matrix Prod. by Simülasyon & Muerte Beatz şarkı sözleri, Lil Zey Matrix şarkı sözleri

LİL ZEY MATRIX ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş]

Hemen adımımı attığım anda tüm gözleri sezdim

Bak, karşımdaki *** nefesini kestim

Hep bi' beni, bi' de kendini koydun tartıya

Ağır geldi benimki; altın doğru ya

Altımdaki arabayı kestin

Gök gürültülü yağmur ama bana günlük güneşlik

Gökdelendeyiz; aşağıya bi' baktık, n'oluyo?

Gani gani para saçtık, sonu yok

[Verse 1]

Satın alamazsın beni, sold out (Ah)

Ele güne karşı rezil olma

Adamının gözlerini bağla (Ah)

Sağım solum belli olmaz asla

Yandı bitti, yenisi de yolda

Kimin evindesin, kime tonga?

Kazdığı kuyuya düş'cek ulan az daha

Büyük denizdesin, küçük oltan

[Nakarat]

Çevirdi dolabı, tutmadı bak yine hesap

Açtım gözü; artık oyunlara gelmem, inan

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Bu şakaklarımdan akıyo' bak alın teri

Kıskanma, *** hadi

Neo benim bu Matrix'in içindeki, kıyak

Şifr?sini çözdüm, uç'uca'm hepsine inat

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Bu şakaklarımdan akıyo' bak alın teri

Kıskanma, ç?kil

[Verse 2]

*** kolaydı

Kanadı, bak; eller nasır tuttu, saydım

Ne kadar oldu, bana bi' tatil var mı?

Hak ettim bunu ama daha fazla lazım

*** üzüldü (Ya, ya)

Benim sırtımdaki yük (Ow, woah) altında ezildi (Yeah, yeah)

Kaçtın, kaçtın öteye

Yakalandın yine de

Emaneti temizle

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Hemen adımımı attığım anda tüm gözleri sezdim

Bak, karşımdaki *** nefesini kestim

Hep bi' beni, bi' de kendini koydun tartıya

Ağır geldi benimki; altın, doğru, ya

Altımdaki arabayı kestin

Gök gürültülü yağmur ama bana günlük güneşlik

Gökdelendeyiz; aşağıya bi' baktık, n'oluyo'?

Gani gani para saçtık, sonu yok

[Nakarat]

Çevirdi dolabı, tutmadı bak yine hesap

Açtım gözü; artık oyunlara gelmem, inan

O sokak çıkmaz bana Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bu şakaklarımdan akıyo' bak alın teri

Kıskanma, *** hadi

Neo benim bu Matrix'in içindeki, kıyak

Şifresini çözdüm, uç'uca'm hepsine inat

O sokak çıkmaz bana Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bu şakaklarımdan akıyo' bak alın teri

Kıskanma, çek git