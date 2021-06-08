Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
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Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı 41 yaşındaki gencin Birleşmiş Milletlerde editör olarak görev yaptığı ve pandemi öncesi ülkesine geldiği öğrenildi Antalya'daki Likya yolunda yaklaşık 800 metrelik dere yatağında cesedi bulunan...

Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı

41 yaşındaki gencin Birleşmiş Milletlerde editör olarak görev yaptığı ve pandemi öncesi ülkesine geldiği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'daki Likya yolunda yaklaşık 800 metrelik dere yatağında cesedi bulunan Birleşmiş Milletlerde editörlük yapan Tuna Dalkılıç'ın cansız bedeni morgtan alındı. Dalkılıç'ın yoğun iş stresinden pandemi döneminde ülkesine döndüğü, uzaktan çalışmaya devam ettiği ve zaman zaman doğa yürüyüşlerine katıldığı öğrenildi.

Fransa'nın Ferney Voltaire şehrinde yaşayan ve Birleşmiş Milletlerde editör olarak çalışan 41 yaşındaki Tuna Dalkılıç, yoğun iş stresinden kurtulmak için pandemi öncesi Türkiye'ye ailesinin yanına geldi. Bodrum'a ailesinin yanında kalmaya başlayan Dalkılıç, pandemimin ortaya çıkmasıyla Fransa'ya dönemedi ve online çalışmaya devam etti. Bu sırada kamp ve doğa yürüyüşlerine yönelen Dalkılıç, bir süre önce önemli yürüyüş güzergahlarından olan Finike'ye geldi. Kamp yapıp, yürüyüşe çıkan Dalkılıç'tan yakınları 4 gündür haber alamadı. Bunun üzerine Selahattin Dalkılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgede uzman ekipleri tarafından arama tarama çalışması başlatıldı. Ekipler arama yaparken yaklaşık 800 metre derinlikteki bir dere yatağında ceset bulunduğu belirlendi. Olay yerine giden Finike Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri cesedin Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemede Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini yitirmesi sonucu yüksekten başının üstüne düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset bulunduğu yerden Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya'dan gelen İl jandarma komutanlığı JAK timi tarafından alınıp yaklaşık 800 metrelik yoldan ardından aşağı indirildi. Dalkılıç'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tuna Dalkılıç'ın sosyal medya hesabından 27 Mayıs tarihinde Likya yolundaki yürüyüş esnasındaki bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Dalkılıç'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere Bodrum'a götürüldü. Morg önüne gelen baba Selahattin Dalkılıç, duvara dayanarak uzun süre gözyaşı döktü.

Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı
Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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Son dakika haber | Likya yolunda kayalıklardan düşüp ölen Birleşmiş Milletler editörünün cenazesi morgdan alındı - Haberler
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