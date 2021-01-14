Lig Radyo frekansı kaç? Lig Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Lig Radyo radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Lig Radyo frekans numarası kaçtır? Lig Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Lig Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Lig Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Lig Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Lig Radyo frekans numaraları!
LİG RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Lig Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
92.3 : İstanbul
92.3 : Çanakkale
92.3 : Bursa
92.3 : Balıkesir
92.3 : Yalova
92.6 : Kocaeli
93.0 : Bandırma
93.7 : Tekirdağ
96.8 : Edirne
90.2 : Ayvalık
Lig Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Lig Radyo radyosunu açabilirsiniz.