Lig Radyo frekansı kaç? Lig Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Lig Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Lig Radyo frekans numarası kaçtır? Lig Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Lig Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Lig Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Lig Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Lig Radyo frekans numaraları!

LİG RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Lig Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

92.3 : İstanbul

92.3 : Çanakkale

92.3 : Bursa

92.3 : Balıkesir

92.3 : Yalova

92.6 : Kocaeli

93.0 : Bandırma

93.7 : Tekirdağ

96.8 : Edirne

90.2 : Ayvalık

Lig Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Lig Radyo radyosunu açabilirsiniz.