Lider Aliağaspor FK, Torbalıspor'u konuk ediyor

12 Aralık 2021 Pazar günü Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Ersan Şen, Alperen Enes Şanlı, Samed Ağkuş ve Kaan Savaşan hakem dörtlüsü yönetecek.

Sarı siyahlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Atatürk Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman açma germe ve ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve dar alanda çabukluk çalışmasıyla son buldu. Futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri teknik heyeti memnun etti.

Ligde oynadığı 6 karşılaşmada 15 puan toplayan Aliağa temsilcisi rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Zirvede yer alan sarı siyahlılar grubun en golcü takımı konumunda bulunuyor. Torbalıspor ise 4 puanla 7.Sırada yer alıyor.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "ALİAĞA HALKINI PAZAR GÜNÜ TRİBÜNE BEKLİYORUZ"

Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı: "Geçen hafta önemli bir deplasmandan üç puanla dönmek takım olarak bizi çok mutlu etti. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu hafta konuk edeceğimiz Torbalıspor'u da mağlup ederek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Sahamızda oynadığımız karşılaşmalarda taraftarımızın desteği ile güzel bir atmosfer oluşuyor. Aliağa halkını, taraftarımızı pazar günü tribüne bekliyoruz" dedi.

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