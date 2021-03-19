Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil şekilde yapılması, elverişli güvenlik ortamı gerektirir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil şekilde yapılması, elverişli güvenlik ortamı gerektirir

19.03.2021 00:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:17
Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil şekilde yapılması, elverişli güvenlik ortamı gerektirir

Libya Uluslararası İzleme Komitesi, ülkede genel seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılması için elverişli bir siyasi ve güvenlik ortamına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Libya Uluslararası İzleme Komitesi, ülkede genel seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılması için elverişli bir siyasi ve güvenlik ortamına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Siyasi Çalışma Grubu, Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Komite üyeleri görüşmede, Libya halkının ve ilgili makamların Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasını uygulamada ve siyasi süreci ileriye taşımada bugüne kadar kaydettiği önemli gelişmelerden övgüyle söz etti.

Komite ayrıca Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe önderliğindeki yeni yürütme otoritesine barışçıl şekilde yetki aktarımında bulunulmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Yeni yönetimin seçim düzenleme taahhüdüne dikkati çeken Komite üyeleri, özgür, adil ve güvenilir şekilde ulusal seçimleri yapmak için elverişli bir siyasi ve güvenlik ortamı gerektiğini vurguladı.

Libya'da BM himayesinde 23 Ekim 2020'de ateşkes anlaşması sağlandı, ancak gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler zaman zaman ateşkesi ihlal ediyor.

BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil şekilde yapılması, elverişli güvenlik ortamı gerektirir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 00:18:37. #1.14#
title