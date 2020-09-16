Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayı sonunda istifa edeceğini duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, yetkilerini ekim sonuna kadar yürütme organına devretme niyetinde olduğunu belirtti.

UMH'nın yayınladığı videoda Serrac, "Yetkilerimi en geç Ekim ayı sonuna kadar yeni bir yürütme organına devretme konusundaki samimi arzumu herkese beyan ederim" ifadesini kullanıyor.

Serrac, bu sürede görüşme komitesinin çalışmalarının bitmesini ve yeni Devlet Başkanlığı Konseyi'nin kurulmasını beklediğini söyledi.

SERRAC, HAZİRAN AYINDA TRABLUS'U HAFTER'DEN ALMIŞTI

Libya'nın doğusunu kontrol altına alan Halife Hafter'e karşı Türkiye'nin desteklediği Serrac, haziran ayında ülkenin başkenti Trablus'u ele geçirmişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından ikiye bölünen ve çatışma ve kaosun bitmek bilmediği Libya'da Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Hafter'i destekleyenler arasında ise Rusya ve Fransa bulunuyor.

Kaynak: İHA