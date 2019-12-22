Libya semalarında Türkiye ile Arap ülkelerinin bilek güreşi
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Libya semalarında Türkiye ile Arap ülkelerinin bilek güreşi

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri devam eden iç savaşta General Halife Hafter güçleri ile Trablus merkezli hükümet güçlerinin ilerleme kaydedememesi tarafların teknolojik savaş silahlarına yönelmelerine neden oldu.

22.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:04
Libya semalarında Türkiye ile Arap ülkelerinin bilek güreşi

'da 'nin devrilmesinden beri devam eden iç savaşta General Halife Hafter güçleri ile merkezli hükümet güçlerinin ilerleme kaydedememesi tarafların teknolojik savaş silahlarına yönelmelerine neden oldu.


Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan destekli Hafter komutasındaki kuvvetler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul gören Trablus merkezli hükümete karşı nisan ayından bu yana başlattığı taarruzu devam ettiriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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