Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
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Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı

Türk askerinin de bulunduğu Libya'da Savunma Bakanlığı, Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamının Rus üretimi olduğunu söyledi.

Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
19.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:19

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Savunma Bakanlığı, Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların hangi ülkeden geldiği açıkladı.

Siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Libya'da Ulusal Mutabakat Hükumeti ile Hafter güçleri arasındaki çatışma devam ediyor. Rusya'nın desteklediği darbeci Hafter güçleri, Trablus hükumeti güçlerine karşı, elindeki cepheleri bir bir kaybediyor. Türkiye'nin de krizin başından beri destek verdiği meşru hükumet zafere ilerlerken; Libya'da köşeye sıkışan Moskova yönetimini zora sokacak bir gelişme daha yaşandı.

Kaynak: DHA

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