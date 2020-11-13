Libya Savunma Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı Libya'daki son gelişmeleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile Libya'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Nemruş, başkent Doha'da Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı, görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek ülkede ilan edilen ateşkesin siyasi diyalog yolunda atılmış bir adım olması temennisinde bulundu.

Nemruş, dün Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile de bir araya gelmiş ve iki bakan, askeri kapasiteyi geliştirme ve ortak tatbikat yapılması konusunda iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez