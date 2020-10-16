Libya'nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı
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Libya'nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı

16.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:16

Libya'da var olan siyasi problemler nedeniyle ülkenin doğusu ve batısı arasında 18 aydır yapılmayan iç uçuşlar yeniden başladı.

Libya'da var olan siyasi problemler nedeniyle ülkenin doğusu ve batısı arasında 18 aydır yapılmayan iç uçuşlar yeniden başladı.

Libya'daki siyasi problemler nedeniyle ülkenin doğusu ve batısı arasındaki uçuşlar 18 ay önce askıya alınmıştı. Uzun sürede yapılmayan uçuşlar yeniden başladı. Başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanı'ndan, Bingazi'nin Benina Havalimanı'na bir uçuş gerçekleştirildi. Yapılan ilk uçuş Libya'ya ait olan Afrika Havayollarıyla yapıldı. Mitiga Uluslararası Havalimanı yetkilileri, Benina Havalimanı'na hareket eden uçakta Sivil Havacılık Otoritesi ve Afrika Havayolları'ndan uzman ekiplerinin bulunduğunu açıkladı. Mitiga - Benina hattında uçuşların normal olarak yürütebilmesi için gerekli incelemelerin yapılarak ihtiyaçların sağlanacağı kaydedildi.

Resmi kaynaklara göre, yeniden başlayan uçuşlar Ulusal Mutabakat Hükumeti ve darbeci Hafter'e bağlı komutanların tavsiyesiyle gerçekleştirildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) 28-29 Eylül tarihlerinde Mısır'da darbeci Hafter'i temsil eden askerler ile yapılan toplantıda vatandaşların hareket özgürlüğünün sağlanması üzerinde anlaştı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Libya'nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı
Libya'nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı
Libya'nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı
Libya'nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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