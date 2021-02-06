Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, belediye seçimleri için sandıklara gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, belediye seçimleri için sandıklara gitti

06.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:12
Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, belediye seçimleri için sandıklara gitti

Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, ülkenin batısındaki yerel seçimler kapsamında merkez belediyesi meclis üyeleri için bugün sandık başına gitti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, ülkenin batısındaki yerel seçimler kapsamında merkez belediyesi meclis üyeleri için bugün sandık başına gitti.

Trablus'ta 20 bin 435'i erkek, 13 bin 305'i kadın olmak üzere toplam 33 bin 740 vatandaş meclis üyelerini seçmek için oy kullanıyor.

Seçimlerde her biri 6 asıl, 4 yedek adaydan oluşan 8 liste yarışırken, oylama süreci 9 farklı yerel kuruluştan 243 gözlemcinin katılımıyla 37 sandık merkezinde yapılıyor.

Pandemi döneminde sandık merkezlerinde oy kullanan vatandaşların sağlığı için, maske, dezenfektan ve sosyal mesafe uygulamaları gibi gerekli tedbirlerin alındığı görüldü.

Libya genelinde toplam 116 belediye bulunuyor. Bu belediyelerden ülkenin batısında bulunanlar Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümeti tarafından yönetilirken, doğudakiler ise gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin kontrolü altında.

Libya, devrimin yaşandığı 2011'den bu yana kriz ve çatışmalara sahne olurken, imkansızlıklar nedeniyle şehir ve semtlere göre aşamalı olarak ülkenin batısında icra edilen yerel seçimler demokrasi örneği olarak görülüyor.

BM Libya Destek Misyonu ve ülkedeki yabancı misyonlar, demokratik teamüllere göre icra edilen seçimler dolayısıyla Libyalı seçmenleri kutlayan açıklamalar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Çiğdem Karaaslan Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mersin Kocaeli Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, belediye seçimleri için sandıklara gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 16:28:17. #1.16#
title