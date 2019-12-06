Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez
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Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez

Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan dolayı Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Libya'dan tepki geldi. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, "Yunanistan'ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik." dedi.

06.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:13
Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez

'ın, ile imzaladığı anlaşmadan dolayı 'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Libya'dan tepki geldi.


Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, Atina yönetiminin tutumunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan, konuyla ilgili açıklamasında, "Yunanistan'ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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