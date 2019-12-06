Libya'dan Atina'nın büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki: Kabul edilemez

06.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:13

Yunanistan'ın, Türkiye ile imzaladığı anlaşmadan dolayı Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Libya'dan tepki geldi.



Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala, Atina yönetiminin tutumunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan, konuyla ilgili açıklamasında, "Yunanistan'ın bizim ülkemizde temsilciliği yok. Olsaydı, aynı şekilde karşılık verirdik." dedi. Euronews.com'da Görüntüle