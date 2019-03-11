Libya'da Umh Sirte'ye Dönük Seferberlik İlan Etti

LUlusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Sirte kentine dönük seferberlik ve olağanüstü hal ilan etti.

UMH'ye bağlı Sirte Güvenlik ve Koruma Gücünden yapılan yazılı açıklamada, Sirte kentinin güneyine Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin Sirte kentinin güneyine doğru ilerlemesi nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, UMH'ye bağlı tüm yedek askeri birlikler göreve çağrıldı.

Halife Hafter'e bağlı güçlerin bölgede defalarca kışkırtıcı adımlar attığı belirtilen açıklamada, bunlara karşı seyirci kalınmayacağı kaydedildi.

Sirte'ye silahlı saldırının tehlikesine işaret edilen açıklamada, "Kente yönelik herhangi bir saldırı savaş ilanı anlamına gelecek ve sonuçları felakete dönüşecektir. Bizler buna karşı hazırız." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bazı aktivistlerin sosyal medya hesaplarından Hafter'e bağlı silahlı grupların kentin güney kapısında devriye gezdiği görüntüler yayınlandı.

İstikrarsızlık kıskacında Libya

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından 40 yıllık Muammer Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesiyle sona erdi.

Ancak Libya, 2011 yılındaki devrimden bu yana farklı siyasi gruplar ve silahlı uzantılarının, iktidar, meşruiyet, doğal ve ekonomik kaynakların sahipliği için mücadelelerine sahne oluyor.

Uluslararası güçlerin Libyalı aktörler üzerinden verdiği nüfuz mücadelesi ülkedeki krizin çözülmesini daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA