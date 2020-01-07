Libya'da Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter güçleri: Sirte'yi ele geçirdik
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Libya'da Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter güçleri: Sirte'yi ele geçirdik

Trablus hükümetine karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu, Sirte'ye girdiklerini, limanı ve bazı bölgeleri kontrol altına aldıklarını öne sürdü. Öte yandan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ise saldırının püskürtüldüğünü savundu.

07.01.2020 00:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:45
Libya'da Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter güçleri: Sirte'yi ele geçirdik

'nin 'da askeri destek sağlayacağı merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Hafter güçlerinin kentini ele geçirdiği öne sürüldü.


Uluslararası ajansları, General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusuna dayandırdığı haberlerinde, Hafter güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Muhammed El-Kaddafi'nin de doğum yeri olan Libya'nın stratejik kenti Sirte'ye girdiklerini, kentin liman ve bazı mahallelerinde kontrolü sağladıklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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