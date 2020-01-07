Libya'da Trablus hükümetine karşı savaşan Hafter güçleri: Sirte'yi ele geçirdik

07.01.2020 00:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:45

Türkiye'nin Libya'da askeri destek sağlayacağı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Hafter güçlerinin Sirte kentini ele geçirdiği öne sürüldü.



Uluslararası haber ajansları, General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusuna dayandırdığı haberlerinde, Hafter güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Muhammed El-Kaddafi'nin de doğum yeri olan Libya'nın stratejik kenti Sirte'ye girdiklerini, kentin liman ve bazı mahallelerinde kontrolü sağladıklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle