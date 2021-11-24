Libya'da Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu reddedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya'da Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu reddedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Libya'da Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu reddedildi

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusu reddedildi.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri için yaptığı adaylık başvurusu reddedildi.

Libyalılar 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Libya Seçim Komisyonundan adı açıklanmayan bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık için yaptığı adaylık başvurusu reddedildi. Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu belirtildi.

Libya Askeri Başsavcılığı tarafından 2011 yılındaki ayaklanmalar kapsamında "cinayet" suçlaması yöneltilen Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle aranıyor.

NELER OLMUŞTU?

Öte yandan Libya Askeri Başsavcılığı, Libya Yüksek Seçim Komisyonundan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ve Seyfülislam Kaddafi hakkındaki cinayet ve savaş suçları nedeniyle adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etmişti. Kaddafi, 14 Kasım'da resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana iç savaş sürüyor. Uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

(İHA)

Libya'da Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu reddedildi

Libya'da Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu reddedildi

Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu Libya yargısınca reddedildi

Seyfülislam Kaddafi'nin adaylık başvurusu Libya yargısınca reddedildi

 BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti

BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title