Libya'da seçimlerin anayasal temeline ilişkin hazırlanan öneri taslağı Siyasi Diyalog Forumu'na sunuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Siyasi Diyalog Forumu'na seçimlerin anayasal temeline ilişkin bir öneri taslağı gönderdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Siyasi Diyalog Forumu'na seçimlerin anayasal temeline ilişkin bir öneri taslağı gönderdi.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun (UNSMIL) internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, taslağın geçen yıl 7-9 Nisan'da Tunus'taki Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi Toplantısı'nın ardından bitirildikten sonra gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, BM Temsilcisi Kubis'in, Hukuk Komitesi üyelerine, özellikle taslak hazırlama ekibi ile raportörlere çalışmaları ve başarılarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada Kubis'in bayram tatilinden kısa bir süre sonra taslağın görüşülmesi için Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu sanal bir genel kurul toplantısına davet edeceği aktarıldı.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmış ve seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi" organize edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu