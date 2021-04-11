- Libya'da korona virüse karşı aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Libya'da korona virüse karşı aşılama başladı

İhlas Haber Ajansı / ISLAM ALASTRASH - Haberler | Güncel

- Libya'da korona virüse karşı aşılama başladı Libya'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama başladı.

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek

- Libya'da korona virüse karşı aşılama başladı

TRABLUS - Libya'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama başladı.

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip korona virüse karşı aşılama devam ederken, Libya da aşılama seferberliğine katıldı. Ülkede virüsle mücadele kapsamında ilk aşı dozları uygulanmaya başlandı. Aşılama kampanyasında ilk aşı, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye yapıldı. Dibeybe aşıyı yaptırdıktan sonraki konuşmasında, "Libya'nın Covid-19'a karşı mücadelesinde bugün çok önemli bir gün" dedi.

Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının 101 bin 250 dozluk ilk teslimatı Libya'ya geçtiğimiz hafta ulaşmıştı. Ülkenin başkenti Trablus'a gelen dozlar, Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda teslim alınmıştı. Libya Başbakanı Dibeybe, "İlk korona virüs aşı teslimatını aldık. Libya halkını aşı sistemine kayıt yaptırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Libya'da toplam korona virüs vaka sayısı 167 bin 825, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 2 bin 823'e yükseldi.

- Libya'da korona virüse karşı aşılama başladı
- Libya'da korona virüse karşı aşılama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ISLAM ALASTRASH

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Necip Uysal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Libya'da korona virüse karşı aşılama başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:36:51. #1.15#
title