Darbeci Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu
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Darbeci Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu

Libya'da, darbeci General Hafter'den kurtarılan Terhune kentinde ikinci bir toplu mezar bulundu. Mezarda kimliği belirsiz 5 cansız bedene ulaşıldı.

06.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:50

Libya hükümeti, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde ikinci bir toplu mezarın bulunduğunu duyurdu.

Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki Tarhune kentinde ikinci bir toplu mezar bulunduğu duyuruldu.

KİMLİĞİ BELİRSİZ 5 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'na bağlı Kalıntıları Araştırma Dairesi Başkanı Lütfi El Misurati yaptığı açıklamada, Tarhuna kentindeki ikinci bir toplu mezar bulunduğunu ve mezarda kimliği belirsiz 5 cansız bedene ulaşıldığını aktardı.

Darbeci Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu

BİR TOPLU MEZAR DAHA BULUNMUŞTU

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdul Aziz Al-Jaafari ise 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Terhune kentinde bir toplu mezarın bulunduğunu duyurmuş, "Mezar, kimliği belirsiz sayıda cansız bedenin kalıntılarını içeriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz 16 Temmuz'da Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 5 Haziran'dan beri Tarhune'de ve Trablus'un güneyindeki toplu mezarlarda toplam 226 cansız bedene ulaşmıştı.

Darbeci Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu

Kaynak: İHA

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