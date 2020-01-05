Libya'da askeri okula hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı
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Libya'da askeri okula hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'taki bir askeri okul öğrenci yurduna düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, en az 33 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) destekli Trablus hükümeti, saldırılardan Libya Ulusal Ordusu'nu sorumlu tuttu.

05.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:43
Libya'da askeri okula hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı

'nın başkenti 'taki bir askeri okul öğrenci yurduna düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, en az 33 kişi de yaralandı.


Libya Sağlık Bakanlığı sözcüsü hava saldırılarının başkent Trablus'un güneyinde aylardır yoğun çatışmaların yaşandığı Hadba'yı hedef aldığı bildirdi. Sözcü, bölgedeki bir askeri okula bağlı öğrenci yurdunu vuran saldırlarda ölenlerin çoğunun 18-25 yaş arası gençlerden oluştuğunu duyurdu. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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