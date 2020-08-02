Libya'da, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçme hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalandı Libya İçişleri Bakanlığı, farklı uyruklardan 55 düzensiz göçmenin ülkenin Akdeniz kıyısındaki Zliten kentinde yakalandığını duyurdu.

Libya İçişleri Bakanlığı, farklı uyruklardan 55 düzensiz göçmenin ülkenin Akdeniz kıyısındaki Zliten kentinde yakalandığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik İdaresine bağlı birimler, Zliten'deki bir depoya baskın düzenledi.

Aralarında 4 kadın ve 6 çocuğun bulunduğu 55 düzensiz göçmenin yakalandığı baskında ayrıca insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen bir Libya vatandaşı gözaltına alındı.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, başkent Trablus'un yaklaşık 150 km doğusundaki Zliten kenti sahilinden Akdeniz'e açılarak, Avrupa'ya göç etme hazırlığında olduğu belirtildi.

Yakalanan göçmenlerin, kentteki Göç İdaresine ait barınma merkezine sevkedildiği kaydedildi.

Kaynak: AA