LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS tercih sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması için geri sayım başladı. "LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın sonuçları 24 Haziran'da duyurulmuştu. Sonuç açıklanmasının ardından tercih işlemleri gerçekleştirildi. Şimdi adaylar heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuruda sonuçların açıklanma tarihini duyurdu. LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü erişime açılacak. Sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.