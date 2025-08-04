MEB, sınavla öğrenci alan okulların 2025 kontenjanları ile 2024 yılına ait yüzdelik dilimlerini e-Okul'da paylaştı. Peki, LGS taban puanları kaç 2025?

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2025

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan LGS lise taban puanları, kontenjanlar, yüzdelik dilimler ve başarı sıralamaları, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB.gov.tr ve e-Okul sistemi üzerinden takip ediliyor. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS tercihleri, 14 Temmuz-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

E-OKUL ÜZERİNDEN LGS KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİMLER

MEB, sınavla öğrenci alan okulların 2025 kontenjanları ile 2024 yılına ait yüzdelik dilimlerini e-Okul'da paylaştı. Sistem üzerinden, okulların kontenjan tabloları, 2024'te oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görüntülenebiliyor. Tercih sürecinde rehberlik edecek kontenjan dağılımları şu şekilde:

• Anadolu liseleri: 63 bin 730

• Fen liseleri: 39 bin 420

• Anadolu imam hatip liseleri: 44 bin 94

• Sosyal bilimler liseleri: 9 bin 360

• Anadolu mesleki ve teknik liseleri: 44 bin 801

LGS 2. TERCİH SÜRECİ VE SONUÇLARI

MEB'in yayımladığı takvime göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025'te açıklandı. Boş kontenjanlar ve geçen yılın yüzdelik dilimleri, e-Okul'dan öğrenilebiliyor. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okul tercihi yaparak sürece katılabiliyor.

LGS TABAN-TAVAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

2025 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının ilk yerleştirme sonuçlarına göre, taban puanlar ve boş kontenjanlar duyuruldu. Detaylı bilgi için:

Yerleştirme Taban Puan ve Boş Kontenjanlar için tıklayınız .

Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okulların Taban Puanları için tıklayınız .

Ağustos 2025 itibarıyla, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların boş kontenjan bilgileri ve taban puanları MEB'in ilgili sayfalarında yayınlandı. Öğrenciler, tercihlerini bu veriler ışığında güncelleyebilir.

ÖNEMLİ UYARI: T ercih sürecinde okulların geçmiş yıl dilimleri ve kontenjan değişiklikleri dikkate alınmalıdır. Son başvuru tarihleri ve ek yerleştirme duyuruları için MEB resmi kanalları takip edilmelidir.