LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte, LGS 2025 sonuç tarihi belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan sınavın ardından, öğrencilerin sınav sonuçlarını öğrenip tercih dönemine hazırlık yapması için kritik tarih açıklandı. İşte 2025 LGS sonuç tarihi ve detaylı tercih süreci…

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, 15 Haziran 2025'te gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç Sorgulama: Adaylar, 11 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleriyle MEB'in Merkezi Sınavlar Sistemi veya e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilir.

LGS TABAN PUANLARI 2025

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan lise Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 puanla zirvede yer alan bu okulun ardından İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi geliyor. İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ikiye ayrılmış şekilde sunuldu.

Ankara LGS taban puanları 2025 verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla başı çekiyor. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla öne çıkan diğer okullar arasında.

İzmir'de ise İzmir Fen Lisesi, 492,0992 puanla listenin başında yer aldı. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip.

Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arası değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları bu yıl da büyük ilgi gördü.

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