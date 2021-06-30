LGS sınav sonuçları hangi sitede? MEB mi ÖSYM mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LGS sınav sonuçları hangi sitede? MEB mi ÖSYM mi?

LGS sınav sonuçları hangi sitede? MEB mi ÖSYM mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

LGS sınav sonuçları bugün 30 Haziran Çarşamba günü açıklandı. Sınav sonuçlarına bakmak isteyen öğrenciler sonuçların MEB 'de mi yoksa ÖSYM' de mi yayınlanacağını merak etti. İşte detaylar...

Son dakika! LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, LGS sınav sonuçları hangi sitede? MEB mi ÖSYM mi?

LGS 2021 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2021 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS SINAV SONUÇLARI HANGİ SİTEDE? MEB Mİ ÖSYM Mİ?

Üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesi tarafından açıklanıyor. Liselere geçiş sınav sonuçları ise MEB tarafından açıklanmaktadır. Haliyle 2021 LGS sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2021 LGS SINAV SONUÇLARI MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LGS sınav sonuçları hangi sitede? MEB mi ÖSYM mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:22:47. #1.14#

title