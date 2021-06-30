LGS sınav sonuçları hangi sitede? MEB mi ÖSYM mi?

LGS sınav sonuçları bugün 30 Haziran Çarşamba günü açıklandı. Sınav sonuçlarına bakmak isteyen öğrenciler sonuçların MEB 'de mi yoksa ÖSYM' de mi yayınlanacağını merak etti. İşte detaylar...

Son dakika! LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, LGS sınav sonuçları hangi sitede? MEB mi ÖSYM mi?

LGS 2021 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2021 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS SINAV SONUÇLARI HANGİ SİTEDE? MEB Mİ ÖSYM Mİ?

Üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesi tarafından açıklanıyor. Liselere geçiş sınav sonuçları ise MEB tarafından açıklanmaktadır. Haliyle 2021 LGS sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2021 LGS SINAV SONUÇLARI MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...