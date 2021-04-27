LGS ne zaman2021? LGS ertelendi mi? LGS iptal mi?
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LGS ne zaman2021? LGS ertelendi mi? LGS iptal mi?

LGS ne zaman2021? LGS ertelendi mi? LGS iptal mi?
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Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu. Ertelenen sınav sonrası MEB tarafından açıklama yapıldı. 2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi kaç dakika? LGS'ye kaç gün kaldı?

Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu. Ertelenen sınav sonrası MEB tarafından açıklama yapıldı. 2021 LGS ne zaman? LGS konuları neler? LGS sınav süresi kaç dakika? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS ERTELENDİ Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan; "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. '' açıklamasını yaptı.

LGS NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Şuan belirlenen tarihte henüz değişiklik yapılmadı.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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