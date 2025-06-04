LGS ne zaman? LGS 8 Haziran mı?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 LGS sınav tarihi belli oldu. Öğrenciler ve veliler, sınav tarihiyle birlikte hazırlık sürecine daha bilinçli şekilde yön vermek istiyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında her yıl düzenlenen sınav, Türkiye genelinde merkezi olarak uygulanıyor. Bu kapsamda "LGS 2025 ne zaman yapılacak?", "LGS saat kaçta başlıyor?" gibi sorular arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, LGS ne zaman?

LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2025 LGS sınavı 8 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Öğrenciler, sınava iki oturum halinde katılacak.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS sınav giriş belgesi 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda ilan edilecek.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi olmadan sınava girilemez. Bu yüzden belgeler sınavdan birkaç gün önce kontrol edilmeli.

Sınav günü en az 1 saat önce sınav yerinde olunması önerilir.

Yasaklı materyaller (cep telefonu, akıllı saat, kulaklık vb.) kesinlikle sınav salonuna sokulmamalıdır.

Kalem, silgi, kalemtıraş gibi temel ihtiyaçlar okul tarafından sağlanabilir, ancak öğrenci yine de kendininkileri yanında bulundurmalı.

Rahat ve sade kıyafetler tercih edilmeli; sınav salonunda dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınılmalıdır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.