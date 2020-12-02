LGS konuları: LGS örnek soruları 2021
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LGS konuları: LGS örnek soruları 2021

02.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:26
LGS konuları: LGS örnek soruları 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlardan biri olan LGS için konular belli oldu. LGS sınavına girecek öğrenciler, LGS sınavında hangi konuların yer alacağını ve LGS sınavında nelerden sorumlu olacaklarını merak ediyor. 2021 LGS konuları neler? LGS örnek soruları içerisinde neler yer alıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021'de yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ilk örnek soru kitapçığını yayımladı.

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. 2021'deki sınav için ilk örnek soru kitapçığı, bu ay itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleriyle ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı.

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2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı.

Örnek soruların yayımlanmasına, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay devam edilecek.

LGS ÖRNEK SORULARI 2021

Sayısal ve sözel olmak üzere 2 kitapçık yayınlayan Milli Eğitim Bakanlığı, örnek soruları belirtti.

LGS konuları: LGS örnek soruları 2021
LGS konuları: LGS örnek soruları 2021

Aralık Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Aralık Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

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