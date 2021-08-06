LGS kayıtları ne zaman bitiyor? Lise kayıtları ne zaman alınacak? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okulları öğrendi. LGS kayıtları ne zaman bitiyor? Lise kayıtları ne zaman alınacak? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? başlıkları ve soruları da gündemin merak edilenleri arasında yer aldı.

LGS kayıtları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Lise kayıtları kapsamında araştırılan Lise kayıtları ne zaman alınacak? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? soruların yanıtlarını sizler için derledik.

LGS OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LGS Okul kayıtları otomatik mi?

Veliler ise LGS sonuçları ardından lise kayıtları yapılacak mı merak ediyor. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin lise kayıtları, açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç, sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. 2'nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.