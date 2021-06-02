LGS giriş belgesi nasıl alınır 2021? İçişleri Bakanlığı LGS gemelgesi!
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LGS giriş belgesi nasıl alınır 2021? İçişleri Bakanlığı LGS gemelgesi!

LGS giriş belgesi nasıl alınır 2021? İçişleri Bakanlığı LGS gemelgesi!
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İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge yayınladı LGS puan hesaplama! LGS giriş belgesi nasıl alınır 2021? İçişleri Bakanlığı LGS genelgesi! LGS ne zaman 2021? LGS genelgesi! Ziya Selçuk LGS açıklaması! LGS puan hesaplama!Korona LGS'ye nasıl girecek? LGS sınavı saat kaçta?

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge yayınladı LGS puan hesaplama! LGS giriş belgesi nasıl alınır 2021? İçişleri Bakanlığı LGS genelgesi! LGS ne zaman 2021? LGS genelgesi! Ziya Selçuk LGS açıklaması! LGS puan hesaplama! Korona LGS'ye nasıl girecek?

LGS GİRİŞ BELGESİ

Hangi öğrenci sınava girerken neyi getirmeli kiminle gelmeli gibi birçok teknik ayrıntı var ve biz bunları paylaştık. Sınavda hiçbir değişiklik yok. 9'da öğrencinin olması gerekiyor 9.30'da da sınav başlayacak. Sınav yerleri öğrenciye bildirilmiş oluyor. Öğrencilerin evine en yakın okula gitmesini sağlamak ve sınıfları seyreltmek temel amaç bunlar. Öğrencinin velisi okulun dışında bekliyor ve biz bahçedeki o karmaşayı sakıncalı buluyoruz, velilerimiz de buna saygılı davranıyorlar. Sınava giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Eskiden vardı ama biz çocukları bunları yormak istemiyoruz. LGS katılım zorunlu değil, girmeyen için herhangi bir şey söz konusu değil. Öğrenci yanında geçerli kimlik belgesinden bahsediyoruz 15 yaşından itibaren fotoğraf ekleniyor biliyorsunuz. Fazladan kalemler hazır maskeler dezenfektanlar hazır.

LGS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi. Kırtasiyeler de öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 07.00-15.00 arasında açık tutulacak.

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