LGS genelgesi! Ziya Selçuk LGS açıklaması! LGS puan hesaplama!

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge yayınladı LGS puan hesaplama! LGS ne zaman 2021? LGS genelgesi! Ziya Selçuk LGS açıklaması! LGS puan hesaplama!

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge yayınladı LGS puan hesaplama! LGS ne zaman 2021? LGS genelgesi! Ziya Selçuk LGS açıklaması! LGS puan hesaplama!

LGS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi. Kırtasiyeler de öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 07.00-15.00 arasında açık tutulacak.

KIRTASİYELER AÇIK MI?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak. Valiler ve kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacağı belirtildi.