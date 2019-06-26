LGS'de tam puan alan öğrenciden Pekmezci'ye ziyaret

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan Göktuğ Semih İstek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekmezci, sınavda çıkan soruların tamamını doğru cevaplayan Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu ve aynı zamanda Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği tarafından hayata geçirilen Matematik Atölyesi öğrencisi İstek'i tebrik edip altınla ödüllendirdi.

Pekmezci, böyle bir öğrenciyi yetiştirdikleri ve Bayburt'a kazandırdıkları için ailesi ile milli eğitim camiasına da teşekkür etti.

Göktuğ Semih İstek ile beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, babası Adem İstek ve öğretmenleri ise Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA