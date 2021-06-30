LGS birincilerinden Sare Yıldız başarısını planlı çalışmaya borçlu
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LGS birincilerinden Sare Yıldız başarısını planlı çalışmaya borçlu

LGS birincilerinden Sare Yıldız başarısını planlı çalışmaya borçlu
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Sare Yıldız, Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Sare Yıldız, Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor.

Elazığ Yöntemim Okullarında tam burslu okuyan, polis memuru Alihan ve ev kadını Zübeyde Yıldız çiftinin iki kızından biri olan Sare Yıldız, merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Yıldız, AA muhabirine, sınavdan tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşadığını belirterek başarılı olabilmek için düzenli ve planlı şekilde çalıştığını söyledi.

Emeğinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"İstikrarlı bir şekilde hiç yorulmadan, başınıza her ne gelirse gelsin durmadan çalışmak gerekiyor. Özellikle matematiğe ağırlık vermek lazım, ben hep öyle yapıyordum. Onun dışında inanmak da önemli ama böyle büyük bir hedefe inanmak da kolay değil. Başarımı daha çok, sıkılmadan yorulmadan planlı bir şekilde çalışmaya borçluyum."

Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitimini fazla etkilemediğini çevrim içi dersler sayesinde bu zorlu süreci sıkıntısız şekilde atlatmayı başardığını dile getirdi.

Sınavda başarılı olacağına inandığını ancak Türkiye birinciliğinin kendisi için sürpriz olduğunu aktaran Yıldız, "Bütün öğretmenlerime ve okuluma teşekkür ediyorum, çok özel bir ilgi gösterdiler, çok emek verdiler. Aileme ve özellikle anneme de çok teşekkür ediyorum. Benimle o kadar çok ilgilendi ki onun borcunu hiç ödeyemem." dedi.

Okul müdürü Nedim Durgungül ise öğrencileri Yıldız'ın ortaya koyduğu başarı ile tüm Elazığ'ın gururu olduğunu kaydetti.

Yıldız'a bundan sonraki eğitim hayatında başarılar dileyen Durgungül, "Öğrencimizi kutluyor, tebrik ediyor, başarılarının bundan sonra da devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

LGS birincilerinden Sare Yıldız başarısını planlı çalışmaya borçlu
LGS birincilerinden Sare Yıldız başarısını planlı çalışmaya borçlu
LGS birincilerinden Sare Yıldız başarısını planlı çalışmaya borçlu
LGS birincilerinden Sare Yıldız başarısını planlı çalışmaya borçlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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