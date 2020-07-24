LGS birincileri altınla ödüllendirildi
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LGS birincileri altınla ödüllendirildi

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren 2 öğrenci altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiTürkiye birincisi olan Adıyamanlı öğrenciler Kerem Uçarer ve Kerem Karataş'ı okullarında ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz tebrik etti.

LGS birincileri altınla ödüllendirildi
24.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:32

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren 2 öğrenci altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi

Türkiye birincisi olan Adıyamanlı öğrenciler Kerem Uçarer ve Kerem Karataş'ı okullarında ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz tebrik etti. Alagöz, öğrencilerin yanı sıra öğretmen, okul idaresi ve velileri de kutladı.

Alagöz öğrencilere gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Öğrenci, veli ve öğretmenleri ile sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrencilerin gelecek ile ilgili hedefleri ve fikirleri hakkında bilgi alıp, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ahmet Alagöz, "Öğrencilerimiz Kerem Uçarer ve Kerem Karataş LGS'de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde sadece 42 il arasına girip dereceye girerek bizleri gururlandırdılar. Bize yaşattıkları bu gururdan ötürü öğrencilerimizi, başarıda emeği geçen ailelerini, öğretmenlerini ve okul yöneticilerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin gelecekte hedefledikleri mesleğe ulaşmak için bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara ulaşacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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