LGS başvuruları MEB tarafından otomatik olarak yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemleri konularını içeren bir mesaj gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemleri konularını içeren bir mesaj gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında 2020 yılında gireceği merkezi sınav başvuru işlemlerini sistem üzerinden tamamladı. Bu çerçevede, MEB tarafından velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, 'http://e-okul.meb.gov.tr' web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz" bilgileri paylaşıldı. (Emin Kuvat/İHA) Kaynak: İHA