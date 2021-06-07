LGS 2021 Matematik 15. soru (zor soru) çözümü nasıl yapılır? LGS Matematik'te yer alan köklü, eşkenar üçgen Geometri sorusunun cevabı kaç?

Dünkü LGS sınavının ardından matematik sorularının zorluğu gündem oldu. Gerçekten kolay sorulara rastlasak da zor sorular da mevcuttu. Bu zor sorulardan birisi ise 15. soruydu. Bu soruda eşkenar üçgen, alan, çevre vb. kullanılıyordu. Peki matematik 15. sorunun cevabı kaç? A kitapçığındaki 15. sorunun cevabı ne? Geometri sorusunun cevabı kaçtır?

LGS Matematik A kitapçığındaki 15. sorunun çözümü merak ediliyor. Sizler için haberler.com ailesi olarak bu sorunun çözümünü yaptık. Haberimizden soru çözümüne ulaşabilirsiniz. Bu arada bu soru aslında tam matematik değil geometri ile ilgili bir sorudur. Cevabı ise A şıkkıdır. Şimdi çözümüne geçelim.

LGS MATEMATİKTE YER ALAN ZOR SORU HANGİSİ?

LGS Matematikte yer alan zor soru A kitapçığındaki 15. soru olarak değerlendiriliyor. Sosyal medyada baktığımız kadarıyla çoğu öğrenci bu soruda biraz takılmışlar. Şimdi sizler için soruyu ve çözümünü anlatalım.

ZOR SORUNUN ÇÖZÜMÜ VE CEVABI

Soru yukarıdaki gibidir. Soruda verildiği gibi eşkenar üçgenlerin benzerlik oranı 1/2 'dir. Yani demekki birisinin bir kenarı x cm iken büyük üçgen 2x cm diğer büyüğü 4x cm vb. şeklinde ilerleyecek. Sorusa ise panonun alanını soruyor. Şimdi çözümüne geçelim.

ZOR SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Soruda üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu 96 cm olarak verilmiş.Soruda ise panonun alanı en az kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, panonun ön yüzünün alanının en az olması için soruda verilen çevresi 96 cm olan üçgen en büyüğü olmalıdır. Çünkü panonun alanının en az olmasını istiyor. Haliyle en büyük üçgenin çevresi 96 cm olarak hesap etmemiz gerekiyor.

Buna göre yukarıdaki görselde anlattığımız gibi en büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 32 cm olur. 96/3=32 ediyor buradan 32 olur. Ardından diğer küçük üçgenlerin bir kenarını 16, 8, 4 ve 2 cm olarak buluruz. Çünkü benzerlik oranı 1/2 olarak verilmiş.

Panonun zaten aşağıdaki uzunluğu 32 cm onda hemfikiriz. Panonun yan uzunluğunu bulmamız için eşkenar üçgenlerin diklerini bulmamız gerekiyor. O zaman tüm üçgenlerden aşağıya doğru bir dikme çekeriz. Ardından resimde gördüğünüz gibi dikmelerin uzunluğunu 16 kök3 + 4 kök3 + kök3 bulmuş oluruz. Bunları toplarsan 21 kök 3 eder. Demekki kenar uzunluğumuz 21 kök 3 olacak. O zaman panonun alanını hesaplamak için geriye 32 ile 21 kök 3'ü çarpmak kalıyor. Yani cevap 672 kök 3 olur.