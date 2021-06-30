LGS 2021 İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? Hangi İmam Hatip Lisesi kaç puan? İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Liseleri puanları kaç?

LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç oldu merak edildi. 2021 yılı İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı? İmam Hatip Lisesine gitmek için en düşük kaç puan gerekiyor? İşte İmam Hatip Lisesi taban puanları ve detaylar...