LGS 2021 İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? Hangi İmam Hatip Lisesi kaç puan? İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Liseleri puanları kaç?
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LGS 2021 İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? Hangi İmam Hatip Lisesi kaç puan? İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Liseleri puanları kaç?

LGS 2021 İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? Hangi İmam Hatip Lisesi kaç puan? İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Liseleri puanları kaç?
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LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç oldu merak edildi. 2021 yılı İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı? İmam Hatip Lisesine gitmek için en düşük kaç puan gerekiyor? İşte İmam Hatip Lisesi taban puanları ve detaylar...

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarından sonra İmam Hatip Liseleri taban puanları kaç oldu merak edildi.

LGS 2021 AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2021 LGS İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılı için İmam Hatip Lisesi taban puanları henüz açıklanmadı. Fakat geçen yılki İmam Hatip Lisesi taban puanları kaçtır merak edildi. İşte geçtiğimiz yılın İmam Hatip Lisesi puanları:

2020-2021 Güncel İmam Hatip Lisesi taban puanları:

  • İSTANBUL/ KARTAL/ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 180 : 466,9054 : 0,74 : 0,01
  • İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : İngilizce : 30 : 452,8025 : 1,54 : 0,01
  • İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR/ M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 60 : 452,2444 : 1,58 : 0,45
  • İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız : İngilizce : 60 : 441,4536 : 2,45 : 0,82
  • İSTANBUL/ ÜSKÜDAR/ İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : İngilizce : 30 : 435,6745 : 3 : 0,78
  • İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR/ M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız/Erkek : Arapça : 60 : 433,5472 : 3,21 : 0,97
  • İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız : İspanyolca : 30 : 431,7894 : 3,4 : 1,55
  • İSTANBUL/ BEYOĞLU/ Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : Arapça : 90 : 430,2222 : 3,58 : 0,81
  • İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR/ M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız/Erkek : Rusça : 30 : 425,996 : 4,06 : 1,65
  • İSTANBUL/ ÜSKÜDAR/ İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : Arapça : 30 : 423,2987 : 4,38 : 1,04
  • İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : İspanyolca : 30 : 422,6948 : 4,46 : 1,81
  • İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : 4 yıl : Kız : İngilizce : 60 : 418,9447 : 4,94 : 1,54
  • İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ/ Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız : Almanca : 30 : 418,4061 : 5,01 : 1,31
  • İSTANBUL/ ÜSKÜDAR/ İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Erkek : Japonca : 30 : 415,4358 : 5,42 : 2,08
  • İSTANBUL/ GÜNGÖREN/ Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : Hazırlık + 4 yıl : Kız : İngilizce : 90 : 411,0877 : 6,05 : 0,79
  • İSTANBUL/ FATİH/ Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : 4 yıl : Erkek : İngilizce : 60 : 408,4248 : 6,46 : 1,25
  • İSTANBUL/ KADIKÖY/ Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi : Anadolu İmam Hatip Lisesi : 4 yıl : Erkek : İngilizce : 120 : 405,2258 : 6,98 : 0,86

Taban puanları hakkında resmi açıklama E-Okul'da yapılacak.

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LGS 2021 İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? Hangi İmam Hatip Lisesi kaç puan? İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Liseleri puanları kaç? - Haberler
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