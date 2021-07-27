LGS 2. tercihler ne zaman 2021? LGS 2. tercih tarihleri! MEB LGS 2. yerleştirme tercihleri!

LGS sürecinde 2. tercih dönemine geçildi. 26 Temmuz tarihinde LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 2. tercihler ne zaman 2021? sorusunun yanıtı araştırılıyor. LGS 2. tercih tarihleri bu kapsamda merak ediliyor. LGS 2. tercihler/ek tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri oldu. https://eokul.meb.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz tercih dönemi hakkında merak edilenleri derledik...

LGS 2. tercihler ne zaman 2021? sorusu ve LGS 2. tercih tarihleri! MEB LGS 2. yerleştirme tercihleri! başlıkları araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci yerleştikleri liseyi öğrenirken yerleşemeyen öğrenciler ise LGS 2. tercih işlemlerini bekliyor. Böylelikle herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler şansını ikinci kez deneyebilecek ve puan durumuna göre uygun okullara yerleşebilecek. LGS nakil nasıl yapılır? LGS 2.tercihler ne zaman yapılacak? LGS'de 2. tercihler/ek tercihler ne zaman başlayacak?

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2021?

LGS 2.tercihleri belli oldu. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.



Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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LGS NAKİL TARİHLERİ VE LGS 2. YERLEŞTİRME TERCİHLERİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.