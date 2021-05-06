Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor
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Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ - Haberler | Güncel

- Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor Damakları lezzetlendirecek erik ağaçları çiçek açtı Çiftçilerin çocukları gibi baktığı ağaçlar meyvesi ile şifa olacak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ünlü olan Eşme eriği ağaçları çiçeklerle doldu.

- Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor

Damakları lezzetlendirecek erik ağaçları çiçek açtı

Çiftçilerin çocukları gibi baktığı ağaçlar meyvesi ile şifa olacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ünlü olan Eşme eriği ağaçları çiçeklerle doldu. Çiftçilerin özenle bakımını yaptığı erikler, bir ay sonra tezgahlarda yerini almaya hazırlanıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde yüzlerce çiftçinin geçim kaynağı olan ve lezzetiyle ün salmış Eşme eriği, tezgahlarda yerini almak için gün sayıyor. Ayvasıyla ünlü Eşme'nin bir diğer lezzeti olan eriği yetiştirmek için özenle çalışan çiftçiler, vatandaşların lezzetle kısa sürede buluşması için erik ağaçlarına çocukları gibi bakıyor. Ağaçlara günlük olarak bakım ve gübreleme yapan çiftçiler, Eşme eriğinin 1 ay sonra tezgahlardaki yerini alacağını söyledi.

Erik ağaçlarına çocuğu gibi bakıyor

Erik yetiştiriciliğinin dede ve babasından kendisine miras kaldığını söyleyen çiftçi Ahmet Özer, "Ben kendimi bildim bileli meyveciyim. Eriğimiz var, kirazımız var, ayvamız var, cevizimiz var, elmamız var, armudumuz var. Bakımını kış mevsimi hariç diğer ayların tamamında ekseri sabahtan akşama kadar yapıyoruz. Bir gün ilacını atıyoruz yaprağından, bir gün dibinden sıvı gübresini, kuru gübresini veriyoruz, sürümünü yapıyoruz, diplerini kazıyoruz. Yani Kış mevsimi hariç diğer tüm zamanlarda buradayız. Bütün vaktimizi burada geçiriyoruz. Evdeki oğluma nasıl bakıyorsam buradaki bir tane fidanıma oğlum gibi bakıyorum, oğlumun ihtiyaçları neyse bunların da ihtiyaçları var. Bakarsan o da sana bakar bakmazsan o da sana bakmaz" dedi.

"Çiçek açınca da keyfimiz yerine geliyor"

Ağaçların çiçek açtığını görünce mutlu olduğunu belirten Özer, "Çiçeklerin açması böyle neşeli olması bizim bu işi doğru yaptığımızı gösteriyor. Doğru yapıyoruz böyle neşeli çiçek açıyor, çiçek açınca da keyfimiz yerine geliyor, bir o kadar da iştahlanıyoruz, seviniyoruz. Ağaç eğer zamanında çiçeğini yaprağını açıyorsa yapmış olduğumuz ilaçlama ve bakım doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bakımı tabi çiftçi kendi kafasına göre yapmıyor tarım ilaçları satan kooperatifler, bu eriğe bunu atacaksın bu zamanda, kiraza bunu atacaksın bu zamanda diyerek çizelge ile bize ilacını veriyor. Biz de çizelgeyle günü gününe ilacı atıyoruz. Çizelgeyle devam ettiğimiz zaman erikler neşeli oluyor, kirazlar neşeli oluyor gördüğünüz gibi" diye konuştu.

1 ay sonra Eşme eriği damakları lezzetlendirecek

Eşme eriğinin bir ay sonra tezgahlardaki yerini alacağını belirten Özer, "Biz meyveden ziyade ağaçları da büyütmenin peşindeyiz. Fidan olarak ekiyoruz kocaman ağaç yapıyoruz. Ağaç yaptıktan sonra verime bindikten sonra bize eriğini, kirazını veriyor. Eriğini, kirazını verdikten sonra biz de insanlara gururla sunuyoruz. İnsanlar da bu Korona zamanında evlerinde oturup kirazını, eriğini keyifle yiyorlar. Bugünden itibaren 1 ay sonra inşallah insanlara sunacağız. İnsanlar Eşme Eriği ile tanışacaklar, sonra onun devamında kirazıyla tanışacaklar, ondan sonra armuduyla, ceviziyle böyle devam edecek. Eşme Eriği bakımından dolayı güzel, mayhoş ve şifalıdır. Ağaçlara bakacağız ki ağaçlar da bize baksın. Bizlere baksın ki mutlu olalım, sofralara meyve gönderelim insanlar bol bol yesinler. İnşallah bu sezonda var gibi gözüküyor bol bol erik, kiraz, ayva, ceviz bol bol halkımıza yedireceğiz" şeklinde konuştu.

Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor
Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor
Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor
Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

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