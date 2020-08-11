Leylekler zarar görmesin diye bu yılda köylerin elektrikleri kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Leylekler zarar görmesin diye bu yılda köylerin elektrikleri kesildi

Leylekler zarar görmesin diye bu yılda köylerin elektrikleri kesildi Leyleklerin ölmemesi için köyün elektrikleri kesildi "Doğal şehir" olarak bilinen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl da leylek nöbeti başladı.

11.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:41

Leylekler zarar görmesin diye bu yılda köylerin elektrikleri kesildi

Leyleklerin ölmemesi için köyün elektrikleri kesildi

BALIKESİR - "Doğal şehir" olarak bilinen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl da leylek nöbeti başladı. Leyleklerin Sındırgı'ya geldiği gece saatlerinde leyleklerin zarar görmemesi için köylerin elektrikleri kesildi.

Yüksek gerilim hatlarına konan çok sayıda leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için bu sene de elektrikler kesildi. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, Sındırgı'ya bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.

Durumu fark eden Karacalar mahalle muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'a ve Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin ölmemesi için elektrikleri kesti.

Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Karacalar, Derecikören ve Pelitören mahallelerinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da leylekler zarar görmesin diye elektrik kesintisi yaşandı.

Kurban etleri bozulmuştu

Geçtiğimiz yıl kurban bayramında mahallede konaklayan leylekler zarar görmesin diye 12 saat süreli elektrik kesintisi yaşanmıştı. Mahalle sakinleri de doğal yaşama olan saygısını kurban etlerinin bozulma pahasına göstermişti.

Leyleklerin göç dönemini takip eden, zarar görmemesi için ellerinden geleni yapan mahalle sakinleri bu yıl da aynı duyarlılığı gösterdi. Kurban bayramından bir hafta sonrasına denk gelen göç döneminde mahalle sakinleri 3-4 saat boyunca elektriksiz kaldı.

Köylülerle birlikte sabaha kadar leylek nöbeti tutan Karalar mahalle muhtarı Arif Anar "Geçen yıl kurban bayramında etlerimizin bozulma pahasına 12 saat elektriksiz kaldık. Leyleklerin geçiş sahası olduğu için bu sene de aynı kurban bayramından bir hafta sonra geldiler. 3-4 saat yine elektriğimiz kesildi. Leylekler geçişini tamamlayana kadar biz elektriksiz kalmaya razıyız. Yeter ki onlara zarar gelmesin" şeklinde konuştu.

Leylekler gün ağarana kadar evlerin çatılarında, minarelerde, ağaçlarda, elektrik direklerinde konakladılar. Gün ağarınca yola çıkan leylekler görsel bir güzellik de oluşturdu.

Sındırgı'da Doğal Yaşama Saygı Var

Belediye binası projesinde dahi leylek yuvasına yer verilmesi ile Türkiye'de tek olan ve ilçe merkezinde leyleklerin yaşadığı doğal şehir Sındırgı'da doğal yaşama saygı sonsuz. İlçe sakinleri, belediye yönetimi ve kamu kurumları da bu duyarlılığı sonuna kadar yerine getiriyor.

Doğal şehirde her şeyin doğal olduğunu, doğal yaşamam saygının sonsuz olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "İlçemizde her şey doğal. Göç yolu olması sebebiyle leyleklerin uğrak yeri olan Sındırgı'mıza leyleklerimiz bu sene yine geldi. Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerimizin bulunduğu bölgede, direklere elektrik tellerine kondular. Bunu haber aldığımızda muhtarlarımızdan, bize bildirildi. Bizler de hemen ekiplerimizi yollayarak UEDAŞ marifetiyle elektrikler kesildi. Çok şükürler olsun leyleklerin ölümüne sebep olmaması için bizler gerekeni yaptık. Onlar da akşam geldikleri Sındırgı'nın bu bölgesinden sabaha karşıda uçtular gittiler. Doğal bir memlekette bulunan bütün öğeler de doğal oluyor. Memleketimizi korumak kollamak, bizim bölgemizdeki doğal yaşamı desteklemek, belediye olarak da bizim en büyük görevimiz. Doğal şehir, doğal varlıklarla çok daha güzel" dedi.

Leylekler zarar görmesin diye bu yılda köylerin elektrikleri kesildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı Dünya
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Magazin
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı 3. Sayfa
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Magazin
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor Yaşam
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Politika
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Taksim'de tiner kullanan iki kardeşten abi, diğerini yaktı
Taksim'de tiner kullanan iki kardeşten abi, diğerini yaktı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Yonca Evcimik Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Gökhan Gönül Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Leylekler zarar görmesin diye bu yılda köylerin elektrikleri kesildi - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 09:41:25. #1.15#
title