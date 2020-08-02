Leyla Zana'ya koronavirüs şoku! Köyüne giriş-çıkışlar kapatıldı HDP'li Leyla Zana'nın yaşadığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bahçe köyünde, Zana'nın kuzeninde korona tespit edildi. Bayram nedeniyle yoğun ziyaretçi alan köye giriş-çıkışlar kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu beş şehir arasında gösterdiği Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün tırmanıyor. HDP'li Leyla Zana'nın bir süredir yaşamını sürdürdüğü Silvan ilçesine bağlı Bahçe köyünden de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca; hem köyde bulunan Şeyh İbrahim Türbesi'ne hem de köydeki hanelere Diyarbakır ve Batman'dan sık sık bayram için ziyaretçilerin gelip gitmesi nedeniyle köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN KİŞİ, LEYLA ZANA'NIN KUZENİ

Köyün girişine "Tedbir amaçlı giriş yasak" yazılı tabela asıldı. HDP'li Leyla Zana'nın köyde olduğu öğrenilirken, koronavirüs tespit edilen kişinin de kuzeni olduğu bilgisine ulaşıldı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Sözcü'nün haberine göre vaka ile ilgili açıklama yapan köy muhtarı Mehmet Nurettin Doğrul, Şeyh İbrahim Türbesi'ne yoğun bir şekilde ziyaretçi geldiğini belirterek, köye bir süre ziyaretçi almayacaklarını ve köyden çıkışların da yapılmayacağını ifade etti. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise köyün karantina altında olmadığını açıkladı.