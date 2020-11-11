Leyla Şahin Usta: "Can Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutluyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutlayarak, "Kendi vatan toprağı Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtararak bir destan yazdılar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutlayarak, "Kendi vatan toprağı Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtararak bir destan yazdılar" dedi.

İletişim Başkanlığınca Konya'da kurulan Dijital Gösterim Merkezi'ne protokolden ziyaretler sürüyor. Kılıçarslan Şehir Meydanındaki merkezi ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Gazi Mustafa Kemal Atatük'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 3 boyutlu görseller ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle ilgili bilgi ekranı gösterimini izleyerek açıklamalarda bulundu.

Dijital Gösterim Merkezi yerinde bir çalışma

Ziyaretinde, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı'dan bilgi alan Leyla Şahin Usta, farklı tarihi temaların işlendiği Dijital Gösterim Merkezi'ni gençlerin ve çocukların muhakkak ziyaret etmesi gerektiğinin altını çizerek, izlenimlerini şu şekilde değerlendirdi. "Vefatının 82.'nci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

"Can Azerbaycan'ın zaferini kutluyorum"

Türkiye'yi yakından ilgilendiren kardeş ülke Azerbaycan'ın, Karabağ zaferi hakkındaki bilgi ekranı görseliyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Leyla Şahin Usta, "Öncelikle Can Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutluyorum. Kendi vatan toprağı Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtararak bir destan yazdılar. Yüzyıllardır Azerbaycan'ın vatan toprağı olduğu herkes tarafından bilinen Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın uyduruk mitolojik gerekçeleriyle işgal altındaydı. Ermenistan'ın her şımarıklığına dünya devletleri sürekli göz yumuyordu. Azerbaycan Türkünü bu saldırı ve oyalama girişimlerine daha fazla dayanacağını düşünenler yanıldığını anladılar. Türkiye her daim Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Bugün yanındadır ve yarın da olacaktır. 'İki Devlet Bir Millet' düsturunun sadece slogandan ibaret olmadığını bütün dünya görmüş oldu. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırıları ve dünya kamuoyunun bu saldırılar karşısındaki utanç verici sessizliği Azerbaycan'ın kararlılık ve azmini artırdı. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Ziyaretinde Usta'ya, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de eşlik etti. İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, ziyaretin anısına Usta'ya yayınlardan takdimde bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı