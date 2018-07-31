Trafik Kazası Geçiren Leyla'nın Babasından Yürek Burkan Sözler: Kızım Aklımdan Çıkmıyor
Ağrı'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Tedavisi sonrası taburcu edilen acılı baba, "Hatalı bendim. Kızım aklımdan çıkmıyor" dedi.
Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci kaybolan, 18 gün sonra da dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, trafik kazasında yaralandı. Kızının aklından çıkmadığını, dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığını söyleyen Aydemir, "Hatalı bendim" dedi.
TEDAVİ SONRASI TABURCU EDİLDİ
Kaza, dün merkez Kağızman Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 AAT 519 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e çarptı. Yaralanan Aydemir, çağırılan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ezikler oluşan Nihat Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.
"KIZIM AKLIMDAN ÇIKMIYOR"
Dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobili fark etmediğini belirten Nihat Aydemir, "Hatalı bendim. Yol, çalışma nedeniyle tek şeride düşürülmüş. Kızım aklımdan çıkmıyor. Dalgın bir halde karşıya geçerken kendimi yerde buldum. Ağrılarım var ama durumum iyi" diye konuştu.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Aydemir, kızı Leyla ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti
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senin şu kendine yazdığın adından din düşmanı,vicdansız bir mahlukat olduğun belli.Bismillah adını değiştirip yazışına bak.Bir kere o yavru çürümedi melek oldu.Vicdanı sızlayan herkes unutamaz.Sen bu muhabeetten sıkıldıysan demekki rahatsız olduğun birşey var aynı şeyi sende yaptın yada sana normal geliyor böyle bir caniliği hayvanlığı yapmak.İnsani değerini vicadınını yitirmiş bir mahlukatın dışa vurumu bu yorumun.Allah seni ıslah etsin yoksa çek cezanı inanmadığınız o dehşat günündeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beter ol köpek. İnşallah acıdan ölürsün hayvan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ateş düştüğü yeri yakarCevap Yaz Yayından Kaldır
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bıktık artık leyla muhabbetinden.kızın mezarda eti çürüdü hala aynı dava.Cevap Yaz 44 Yayından KaldırSERKAN ADANALI: Çok adi bir insansınYayından Kaldır