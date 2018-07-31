Trafik Kazası Geçiren Leyla'nın Babasından Yürek Burkan Sözler: Kızım Aklımdan Çıkmıyor
YKS Sınav Sonuçları Açıklandı! Sonuçları Öğrenmek İçin Tıklayınız

Trafik Kazası Geçiren Leyla'nın Babasından Yürek Burkan Sözler: Kızım Aklımdan Çıkmıyor

Ağrı'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Tedavisi sonrası taburcu edilen acılı baba, "Hatalı bendim. Kızım aklımdan çıkmıyor" dedi.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci kaybolan, 18 gün sonra da dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, trafik kazasında yaralandı. Kızının aklından çıkmadığını, dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığını söyleyen Aydemir, "Hatalı bendim" dedi.

TEDAVİ SONRASI TABURCU EDİLDİ

Kaza, dün merkez Kağızman Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 AAT 519 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e çarptı. Yaralanan Aydemir, çağırılan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ezikler oluşan Nihat Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"KIZIM AKLIMDAN ÇIKMIYOR"

Dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobili fark etmediğini belirten Nihat Aydemir, "Hatalı bendim. Yol, çalışma nedeniyle tek şeride düşürülmüş. Kızım aklımdan çıkmıyor. Dalgın bir halde karşıya geçerken kendimi yerde buldum. Ağrılarım var ama durumum iyi" diye konuştu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydemir, kızı Leyla ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (11)

  • BKB:
    senin şu kendine yazdığın adından din düşmanı,vicdansız bir mahlukat olduğun belli.Bismillah adını değiştirip yazışına bak.Bir kere o yavru çürümedi melek oldu.Vicdanı sızlayan herkes unutamaz.Sen bu muhabeetten sıkıldıysan demekki rahatsız olduğun birşey var aynı şeyi sende yaptın yada sana normal geliyor böyle bir caniliği hayvanlığı yapmak.İnsani değerini vicadınını yitirmiş bir mahlukatın dışa vurumu bu yorumun.Allah seni ıslah etsin yoksa çek cezanı inanmadığınız o dehşat gününde
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.